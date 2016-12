Milan-Genoa 1-3, Inzaghi: "Esonero? Non ho rimpianti"

La sconfitta contro il Genoa potrebbe costare la panchina del Milan a Pippo Inzaghi che però non pensa alle dimissioni: "Io non mollo mai. La società rifletterà e prendere la decisione migliore. Io comunque andrò in giro a testa alta perché non ho rimpianti e ho sempre dato tutto. Non è bastato". In campo non si è vista la reazione richiesta: "Abbiamo giocato male. Dopo il derby abbiamo staccato la spina, ora finiamo con dignità".

Una delle notti più brutte per il Milan di Pippo Inzaghi contro il Genoa: "Mi dispiace, ma questo è il calcio. Il Genoa ha meritato di vincere e c'è poco da dire. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma non basta più, è troppo poco e giochiamo male. Mi aspettavo di più, ma evidentemente non ne abbiamo. Cercheremo di finire con dignità questo campionato. Ho provato a cambiare qualcosa nella tattica, ma non serve a nulla. Facciamo troppa fatica, abbiamo spento la luce dopo il derby e non riusciamo a riattaccarla. Faccio solo i complimenti al Genoa". Nessuna dimissione in vista: "Io non mollo mai. Ho sempre dato tutto me stesso, anche se probabilmente non sta bastando. Decida la società, accetterò qualsiasi cosa e resterò tifoso del Milan in ogni caso". Impossibile non parlare della situazione societaria visto anche il contemporaneo incontro tra Berlusconi e Mr Bee: "Bisogna ripartire, abbiamo avuto molto in questi anni anche se questo è un periodo complicato. Dobbiamo tenerci stretta questa maglia, ma il Milan tornerà grande".

Quel che colpisce è la mancanza di carattere della squadra: "Adesso si potrebbe dire tutto, è difficile. Dobbiamo rimanere calmi - ha commentato Inzaghi a Premium Calcio -, ma c'è rammarico perché a dicembre ce la giocavamo con Napoli e Roma. Poi è successo qualcosa di imponderabile, 15 infortunati. Non cerco scusanti, ma è un dato di fatto. Comunque non mi dimetto, ho sempre messo la faccia e dignità per lottare e non mollare. Questo nessuno me lo potrà negare".