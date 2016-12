Milan, Galliani: "Ibrahimovic? Il problema è pagarlo"

Galliani ha anche parlato di Fernando Torres, che al Milan non ha lasciato il segno: "In questo momento ci sono tanti rimpianti, da noi non aveva fatto benissimo e voleva tornare nella sua squadra del cuore. Sono contento per lui, è un ragazzo bravissimo ci sentiamo spesso. Sono contento che torni a giocare una finale di Champions, ho rivisto recentemente la finale tra Chelsea e Bayern, lui è stato decisivo conquistando un calcio d'angolo da subentrato. Oltre che un grande giocatore ha il physique du role, sarebbe stato perfetto per il Milan".



Poi, i ricordi del passato: "Il ricordo indelebile rimane Barcellona 1989, il 4-0 allo Steaua. Lo stadio era tutto rossonero, 90mila tifosi e 30-40mila fuori dallo stadio. E Arrigo dice che non si poteva non vincere. Sono grandi emozioni. In questi anni abbiamo vinto 5 volte e fatto altre 3 finali. Chi tiferò? Non lo dico, così non sbaglio".