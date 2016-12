Milan, Fininvest: "Versati gli 85 milioni di euro"

I CINESI: "RIPORTEREMO IL MILAN AL LIVELLO DEI MIGLIORI CLUB MONDIALI"Insieme al comunicato di Fininvest è arrivata anche la nota di Sino-Europe Sports, la societa' di investitori cinesi che ha completato il pagamento della caparra prevista dal preliminare di compravendita: "Gli acquirenti - si legge - metteranno a disposizione dell'AC Milan 350 milioni nei prossimi tre anni". L'obiettivo, come dichiarato da Li Yonghong, presidente di Sino-Europe Sports, è chiaro: "Per molte generazioni di tifosi, il Milan di Silvio Berlusconi ha incarnato l'idea stessa di vittoria e successo. Il nostro obiettivo e' riportare questa squadra leggendaria al livello dei migliori club del mondo".



Il completamento del versamento della caparra - prosegue la nota di Sino-Europe Sports - è una "ulteriore conferma dell'impegno degli investitori cinesi nell'acquisizione dell'intera partecipazione detenuta da Fininvest in AC Milan, pari al 99,93%". Come dichiarato da Li Yonghong, "l'annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare del processo che ci portera' a scrivere un nuovo e glorioso capitolo nella vita di questa incredibile squadra. Per molte generazioni di tifosi, il Milan di Silvio Berlusconi ha incarnato l'idea stessa di vittoria e successo. Il nostro obiettivo e' riportare questa squadra leggendaria al livello dei migliori club del mondo". Secondo le condizioni previste dal contratto, e per raggiungere l'obiettivo sopra indicato, gli acquirenti metteranno a disposizione dell'AC Milan 350 milioni nei prossimi tre anni, si precisa nel comunicato, e il contratto vincolante tra le parti sara' completato entro la fine del 2016.