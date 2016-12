Milan, Eranio: "Assurdo chiamare ex interisti"

Stefano Eranio , in esclusiva a 4-4-2, ha commentato le dichiarazioni delle ex bandiere rossonere: "Il fatto che i nuovi proprietari debbano chiamare degli ex filo-interisti mi sembra un’assurdità. Fossi una società nuova, cercherei di inserire dei grandi campioni del Milan che siano utili alla causa. Albertini, inoltre, ha avuto anche delle esperienze da dirigente. Io concordo e condivido con loro, in questo caso hanno ragione".

Si è parlato anche del Milan di Montella: "Il suo lavoro non è semplice e non sono un mago per poter riuscire a capirlo. Bisogna valutare un po' la squadra durante la settimana, i tifosi possono giudicare solo quello che vedono la domenica: contro l'Udinese sono stati troppo brutti per essere veri. La rosa non è da Champions League, ma non è neanche inferiore all'Udinese. Montella dovrà lavorare mentalmente e fisicamente, ho visto una squadra stanca e sulle gambe, su tutti Bonaventura, che l'anno scorso era stato il giocatore con qualcosa in più. Se viene a mancare anche lui, diventa veramente dura. Il fatto di voler proteggere una difesa che aveva preso troppi gol, forse ha portato i centrocampisti ad abbassarsi troppo e invece di fare uno scatto in avanti ne facevano uno indietro".