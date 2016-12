Milan, Diego Lopez contro Mihajlovic: "Mi ha mancato di rispetto"

Intervistato da Marca, Diego Lopez si è scagliato contro Sinisa Mihajlovic : "Ha fatto cose molto strane nei miei confronti. Una volta, dopo 20' dallinizio della partita, Mihajlovic ha mandato a scaldare il portiere di riserva perchè non avevo giocato corto un pallone e anche in un’altra circostanza, dopo aver subito un gol, ha iniziato a fare gesti fuori controllo dalla panchina. Mi ha mancato di rispetto e non so quale fosse il suo interesse".

Al suo posto è diventato titolare Donnarumma, uno dei protagonisti in positivo di questa nefasta stagione rossonera: "Il calcio comunque è così, si va e si viene, non mancherò di rispetto a nessuno e poi Gigio merita di essere titolare". Adesso è arrivato a Brocchi: "La scorsa stagione fu di transizione, con un allenatore inesperto come Inzaghi. Con l'arrivo di un nuovo tecnico come Mihajlovic ci si aspettava di più, ma le cose hanno continuato ad andare male. Brocchi? E' un allenatore giovane, a cui piace fare giocare bene le sue squadre, ma ha bisogno di tempo per ottenere risultati. Balotelli? E' una persona molto buona, di cuore, che forse non ha ancora capito bene il mondo del calcio".



Il prossimo anno Diego Lopez potrebbe trasferirsi in Inghilterra: "Ho ancora due anni di contratto col Milan, ma sarebbe un peccato non giocare un giorno in Premier League e ho già 34 anni. Sono aperto a ogni soluzione e la prossima estate valuterò tutto insieme alla mia famiglia. Il mio arrivo al Milan? Me ne sono andato dal Real per questioni di campo, ma non solo. L'arrivo di Keylor Navas mi fece riflettere e il Milan mi consentiva di migliorare alcuni aspetti della mia vita e della mia carriera. Già un anno dopo il mio addio mi ero pentito perché sono tifoso madridista ed è dura andarsene quando sei titolare".