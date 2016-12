Milan ai cinesi: ufficiale closing entro il 3 marzo e ulteriore caparra di 100 milioni

Milan ai cinesi: Fininvest e Sino-Europe hanno raggiunto un accordo che proroga al 3 marzo 2017 il termine del closing per la vendita del club rossonero. L'ufficialità in un comunicato congiunto dei due gruppi, in cui si rende anche noto che entro il 12 dicembre Sino-Europe accrediterà a Fininvest un'ulteriore caparra di 100 milioni di euro dopo i 100 milioni già versati alla firma del contratto di compravendita.