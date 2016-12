Mihajlovic: "Torino troppo sprecone. Ma ci siamo, pronti per il derby"

"E' stata una partita intensa e giocata a viso aperto". Queste le prime parole di Sinisa Mihajlovic dopo il ko del Torino contro la Samp. "Nel primo tempo siamo stati poco fortunati, abbiamo preso anche una traversa. Anche nella ripresa abbiamo creato ancora occasioni ma è mancata la cattiveria di buttarla dentro. Peccato, perchè se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla". Una sconfitta che non spaventa il tecnico granata: "Chiudiamo una striscia di 10 partite con 20 punti e firmerei per ripeterla. In classifica non è cambiato nulla, ma il campionato è ancora lungo e andiamo avanti". L'atteggiamento giusto per proeittarsi verso il derby: "Il Torino non è solo una squadra che lotta, ma ha i suoi principi di gioco e che crea. Abbiamo il terzo attacco della Serie A" ha concluso il serbo. "Io mi auguro sarà un bel derby sugli spalti e che le due squadre giochino come devono giocare. Abbiamo massimo rispetto per la Juve, ma se giochiamo da Toro possiamo giocare alla pari e anche vincere".