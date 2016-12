Mihajlovic il dietologo: "Maxi Lopez deve perdere 7 kg"

Sinisa Mihajlovic versione dietologo. Il tecnico serbo, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Empoli, ha attaccato duramente Maxi Lopez per la sua forma fisica: "È in sovrappeso di 7 kg, ha una lavatrice sulle spalle. Deve perdere un kg a settimana altrimenti lo multeremo". La punta argentina non è stata convocata dall'allenatore, ufficialmente per un affaticamento muscolare. C'è da crederci visto il suo peso...