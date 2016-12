Materazzi, il tecnico-giocatore che vince ma non si schiera

11:41 - Subito due vittorie in due partite per Marco Materazzi, nella doppia veste di allenatore e giocatore, con gli indiani del Chennaiyin. La seconda vita calcistica dell'ex difensore dell'Inter non poteva iniziare meglio: superati per 2-1 sia il Goa allenato da Zico (e dove gioca Pires), sia il Kerala Blasters dell'inglese James. Materazzi ha però deciso di non schierarsi in campo nemmeno per un minuto. Almeno per il momento.

Nelle due sfide che hanno portato il Chennaiyn a quota 6 punti in campionato (non è primo solo perché ha una partita da recuperare) "Matrix", 41 anni, ha preferito sfruttare gli altri punti di forza della squadra, come il brasiliano Elano, il francese Mendy (giocò nel Psg prima che venisse acquistato dai magnati arabi) e Mikael Silvestre, 37enne anche lui ex Inter ma che non fu compagno di squadra di Materazzi. I risultati finora gli hanno dato ragione, consentendogli anche, di scherzare con Pires dopo averlo battuto ("Sorry mon ami" via Twitter).

Vederemo nelle prossime puntate se il campione del mondo del 2006 cambierà idea e deciderà di scendere in campo al fianco dei suoi compagni. Tempo permettendo, viste le "bombe d'acqua" che spesso allagano strade (e campi da calcio) dell'India e che già in un'occasione hanno impedito alla squadra di Materazzi di allenarsi.