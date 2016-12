Indian Super League: Del Piero, esordio senza squilli

18:09 - Esordio senza squilli per Alex Del Piero nella Indian Super League, la Serie A indiana. Il 39enne ex capitano della Juve, che per la prima volta indossava la maglia dei Delhi Dynamos, non è andato oltre lo 0-0 contro i Pune City, formazione allenata da Franco Colomba e che in attacco ha schierato come punta centrale David Trezeguet. Del Piero, partito dalla panchina, è entrato al 37' del primo tempo per sostituire il compagno di squadra Skoubo.