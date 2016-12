Mancini-squadra, duro confronto alla Pinetina

L'Inter, dopo il lunedì di riposo, è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile con il faccia a faccia tra Roberto Mancini e la squadra. L'atteggiamento mostrato in campo sabato sera contro la Lazio ha fortemente deluso il tecnico che, con un duro confronto, ha chiesto maggiore impegno e attaccamento alla maglia nerazzurra anche ora che l'obiettivo Champions League non è più raggiungibile.



Nelle ultime due partite di campionato, sabato contro l'Empoli a San Siro e la prossima settimana in trasferta contro il Sassuolo, non saranno più accettate brutte figure. Sguardi seri e pochi sorrisi per i giocatori che, sotto lo sguardo del club manager Stankovic e del dg Gardini, nel pomeriggio hanno iniziato a preparare la sfida a cui assisterà anche Erick Thohir.