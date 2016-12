Manchester City, Tourè va di corsa: fermato a 200 km/h

Guai in vista per Yaya Touré, centrocampista ivoriano del Manchester City corteggiato dall'Inter di Mancini. Secondo quanto riporta il tabloid "Sun", il 32enne calciatore africano è stato fermato dalla polizia mercoledì sera mentre, a bordo della sua Porsche 911, sfrecciava a 124 miglia orarie (200 km/h) su un'autostrada di Manchester. Touré rischia ora il ritiro della patente e dovrà comparire davanti al tribunale nelle prossime settimane.

Settimana scorsa era toccato al fratello Kolo e a Mario Balotelli, multati a Liverpool per eccesso di velocità. Ma sono tanti i calciatori, non solo in Inghilterra, che hanno un piede pesante alla guida (in Italia il caso più recente ha riguardato Carlos Tevez). Touré è un grande appassionato di auto e nel suo parco macchine figurano bolidi come la Mercedes Brabus, la Porsche Cayenne e la Bentley GT, oltre alla Porsche 911 che guidava mercoledì sera.

Il sogno di mercato dell'Inter, una volta fermato, ha detto agli agenti: "Non vi preoccupate, qualcuno del club risolverà la questione. Si occuperanno delle pratiche burocratiche".



Una portavoce della Polizia di Staffordshire ha detto: "Verso le 20:40 di mercoledì 20 maggio gli ufficiali hanno fermato un veicolo che viaggiava a 124 miglia orarie sulla carreggiata nord della M6 tra le uscite 15 e 16. L'autista, un uomo di 32 anni, del Cheshire, verrà citato a comparire in tribunale in una data futura."