Malagò: "Ma che tristezza, lo Stadium senza tifo napoletano"

"C'è un velo di tristezza, rabbia, impotenza come comitato olimpico nell'assistere a queste prescrizioni e divieti nel non concedere il permesso di assistere alle partite ad alcune tifoserie". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, proiettandosi al big match di sabato prossimo tra Juventus e Napoli al quale non saranno presenti i tifosi partenopei.



"Sarebbe stato un bellissimo momento, anche di coreografia, di gioia, di dovere sportivo", ha spiegato il numoer uno del Coni. "Purtroppo - ha aggiunto - il discorso può piacere o meno, c'è chi ha certe responsabilità e di conseguenza il mondo dello sport si deve adeguare. Il mondo del calcio ha sue responsabilità e le sue colpe perché in passato probabilmente ha tirato troppo la corda, ha pensato che questo discorso potesse consentire un ceto tipo di franchigia".