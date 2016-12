Lo United ai suoi tifosi: "A Rotterdam non indossate maglie della nostra squadra"

Vietato, per i tifosi dello United, indossare le maglie dei Red Devils nella trasferta di Europa League di giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord. Questo è il monito lanciato ai propri supporters dal club inglese, in una lettera pubblicata sul Manchester Evening News. Il rischio è quello che si scatenino degli scontri con i supporters olandesi che già in passato si sono resi protagonisti di episodi di violenza, come nel 2015 a Roma.