Lione-Juventus 0-1, Allegri: "L'importante era vincere"

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Era importante vincere: dopo tre partite abbiamo sette punti, senza mai subire gol. Gran parte del merito è di Buffon e delle sue parate. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo poco in verticale, per fortuna nel secondo tempo ci ha pensato l’arbitro a darci una svegliata e a darci più campo e spazio per giocare meglio a calcio: devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, non era facile portare a casa una partita del genere. Perché Evra al posto di Benatia? Benatia arrivava da un infortunio, non volevo sovraccaricarlo.



Cosa deve fare Cuadrado per giocare titolare? In quel ruolo ho tre giocatori, le partite si vincono anche al 70° e se magari lo facevo giocare dall’inizio al 70° mi avrebbe chiesto il cambio. Abbiamo sofferto molto la velocità del Lione, ci hanno creato dei problemi specialmente nel primo tempo. Dobbiamo cercare di giocare meglio, essere più sereni e velocizzare i passaggi: quando trovi una squadra chiusa bisogna solo avere pazienza e aspettare il momento giusto. Era già successo con l’Udinese, quando abbiamo rischiato concedendo all’avversario qualche contropiede. Anche la corsa senza palla e gli inserimenti sono aspetti da migliorare. E dobbiamo farlo in fretta perché sabato contro il Milan non sarà semplice, sono una squadra che gioca bene con calciatori giovani e bravi."