1 novembre 2016 18:15 Lione, Genesio: "Con la Juve devi essere perfetto in difesa e cinico davanti" Il capitano Gonalons: "Un club esemplare che può vincere tutto"

Consapevoli della forza della Juve e della difficoltà del match in un contesto che non può non intimorire come quello dello Stadium. Alla vigilia della sfida di Champions, il tecnico del Lione Genesio e il capitano Gonalons non si nascondono dietro giri di parole: "Serve essere perfetti e cinici - ha detto Genesio - e cercare di soprenderli. Questo è il mio compito nel preparare la partita". E Gonalons: Club esemplare. Buffon? Un monumento".



GONALONS: "CON LA JUVE SERVE LA PARTITA PERFETTA"Prima di Genesio, ha preso la parola in sala stampa il capitano del Lione, Maxime Gonalons. Il centrocampista, a lungo cercato nelle passate stagioni da diverse squadre di A, su tutte il Napoli, è partito dalla vittoria in Ligue 1 ottenuta contro il Tolosa che ha ridato fiato e fiducia a tutto l'ambiente. "È stato difficile ma il fatto di aver vinto ci lascia più tranquilli in vista della sfida con la Juve". Un Lione, dunque, che arriva con una tranquillità mentale diversa rispetto alla sfida di andata contro i bianconeri: "Ma anche a casa nostra abbiamo mostrato ottime cose anche se il risultato non è stato così. Domani sarà difficile perché la Juve è da temere, è prima in campionato, ha fatto ottimi risultati e conosce molto bene la Champions ma potrete contare sulla nostra voglia. Creeremo difficoltà alla Juve".



Una sfida, quella dell'andata, su cui certo hanno influito le super-parate di Buffon e l'errore dal dischetto di Lacazette: "Ha superato i 100 gol questo weekend. È il nostro leader e abbiamo bisogno di lui in queste gare. Domani ci servirà un grande Alex". Ma quele può essere la ricetta giusta per affrontare la Juve? "Bisogna fare una partita perfetta in tutti i settori, nella lotta nel controllo della palla. La Champions ha bisogno di molti ingredienti e se non siamo concentrati non riusciremo. Giocheremo in uno stadio bellissimo con grande atmosfera. Dobbiamo fare in modo che la gara si concluda nel migliore dei modi".



Infine, un riconoscimento alla grandezza "societaria" della club bianconero: "La Juve è un'istituzione. Tutti i giocatori si mettono a disposizione, si sentono parte della società, ne ho discusso con Pjanic a Lione. C'è un grande rispetto. Buffon? Ne ho già parlato, è un monumento qui a Torino. All'andata ha fatto una grandissima partita, la partita perfetta, in termini di qualità è un portiere eccezionale che oltre ad avere un'enorme classe riesce in qualche modo ad esprimere il suo potenziale, il suo attaccamente alla maglia, ai colori e alla squadra. Quindi grande rispetto per questo giocatore".