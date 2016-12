Ligue 1, il Marsiglia acquistato da un americano

L'uomo d'affari americano Frank H. McCourt ha comprato il Marsiglia per circa 40 milioni di euro. L'ex proprietario della squadra di baseball Los Angeles Dodgers ha le idee chiare: "Sono davvero entusiasta di poter far tornare il Marsiglia campione, vogliamo lottare per il titolo ogni anno". Sfuma, dunque, l'acquisto da parte di Gerard Lopez che voleva riportare Bielsa in panchina dopo la rottura tra l'argentino e la Lazio.