Ligue 1: crollo Psg, fa festa il Monaco

Il Psg si conferma allergico al Monaco. Basti pensare che l'ultima sconfitta in campionato dei parigini risaliva al 20 marzo scorso proprio contro la formazione del Principato. Cinque mesi fa era stato un secco 0-2 al Parco dei Principi, stavolta la squadra di Jardim si impone davanti ai suoi tifosi con un 3-1 che non ammette repliche. Al 13' il risultato si sblocca: cross teso dalla destra di Sidibé e destro vincente di Moutinho per l'1-0. E prima del riposo Trapp deve raccogliere per la seconda volta il pallone in fondo al sacco: David Luiz ostacola irregolarmente Jemerson in area, è rigore e Fabinho trasforma confermandosi cecchino implacabile dagli undici metri (12esimo centro consecutivo). Nella ripresa la squadra di Emery reagisce e accorcia le distanze con un colpo di testa di Cavani su torre di Aurier. Per l'attaccante uruguaiano è il primo gol stagionale che, però, serve a poco perché nel finale il Psg incassa il definitivo 3-1: Sidibé, lanciato in velocità da Bernardo Silva, mette in mezzo un pallone deviato involontariamente da Aurier nella propria porta per la più classica delle autoreti. Nelle altre due partite domenicali sorride il Bordeaux che batte 1-0 il Nantes: decide al 31' un gol di Rolan su gran numero di Menez. Finisce a reti bianche, infine, il match tra Saint Etienne e Tolosa.