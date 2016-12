Le pagelle: Tevez e Higuain, spettacolo. Rafael, che eroe

00:22 - Supercoppa decisa ai rigori, e illuminata dai due argentini: Tevez e Higuain. Le pagelle della partita che consegna il primo trofeo di stagione. Fra conferme e qualche delusione. E con quella lunga coda dei calci di rigore (ben 18) decisa dalle prodezze di Rafael e anche di Buffon. I due portieri, i due centravanti. E quel vinci-Coppe che è Rafa Benitez. La sua decima.

JUVENTUS

Buffon 7,5 - Il palo lo salva (16') sul tiro di Hamsik e la deviazione, spiazzante, di Chiellini. Un altro palo (Higuain) poi nulla può sul colpo di testa, ravvicinato del Pipita. Due parate decisive (sempre su Higuain) portano la Juve sul 2-1 fin quasi allo scadere del 120'. Poi Higuain, castiga ancora. E para 3 rigori: ma non basta. E che cosa deve fare, di più?

Lichtsteiner 6,5 - Difende, su De Guzman e Callejon, dipende da chi capita. Attacca, com'è nel suo stile impetuoso e accarezza l'idea del gol al 38'. E, come aggiunta, fa gli straordinari in certi "contatti" fisici con Koulibaly: sono dolori, va capito. Un lieve infortunio lo costringe alla resa.

(34' st Padoin 5,5 - Dentro con l'idea che ci saranno, come accade, supplementi di partita. Le energie fresche servono, ma le spinta non è quella di Lichtsteiner. E in fondo alla notte, il rigore sbagliato che consegna la Coppa al Napoli).

Bonucci 6 - Partita... nascosta. Nel senso che l'1-0 di Tevez, subito, mette la Juve nelle condizioni di azionare le leve difensive e Bonucci, da leader, non lascia mai la posizione. Qualche affanno, nella ripresa e in fondo ai supplementari.

Chiellini 5,5 - E' lui la guardia giurata per Higuain. E' lui che spazia anche fuori area per impedire che l'argentino crei dispiaceri. Ma alla lunga i dispiaceri arrivano: da Higuain. La deviazione, involontaria, che costa il palo di Hamsik appartiene alla casualità.

Evra 6 - Scelta di corsia sinistra, scelta di esperienza. Senza particolari acuti, cercando -sovente- di rendersi utile quando c'è da portare palloni e idee a Tevez-Llorente.

Marchisio 6 - Lo si nota poco, e che sia un pregio o un difetto dipende dai punti di vista: pensa molto a governare la zona davanti alla difesa.

Pirlo 6,5 - Libero da pressanti impegni (non c'è uno del Napoli a lui dedicato), fa sfoggio del suo calcio semplice e pulito. A metà ripresa, Allegri lo chiama fuori, per far entrare Pereyra. Pirlo è stupito, amaramente stupito: e il fatto che appena uscito il Napoli trovi il pari, alimenta il suo amaro stupore. Per non dire peggio.

(21' st Pereyra 6 - Entra, dopo due minuti il Napoli pareggia. E dopo altri due minuti l'arbitro lo ammonisce. C'è di peggio? Gli occorre un po' per prendere le misure della partita).

Pogba 6,5 - Non ha limiti: nel senso che lo si trova ovunque, nella parte sinistra del campo. Ma dopo un primo tempo in cui si fa notare, la ripresa lo annota un po' fuori dal vivo del gioco, per rifare la sua parte ai supplementari.

Vidal 5,5 - Questo nuovo (teorico) ruolo di trequartista lo induce a lavorare molto e a farsi notare il minimo. Del cileno che sbatte sul muso degli avversari la sua fame da gol si hanno poche tracce. Ma serve anche così, ad Allegri. E' evidente.

Tevez 8 - E' uno spietato killer: al primo pallone (regalatogli dagli avversari) non perdona. Il secondo e il terzo che spedisce verso Rafael sono quasi gol, e ci vogliono due grandi parate. Il tutto nei primi 23 minuti. Formidabile. Poi si concede una pausa, per rifare il Tevez dopo il 90.simo e scovare un altro magnifico gol. Vero che ai rigori c'è quel palo che... Ma vogliamo eccepire su Carlitos?

Llorente 6,5 - E' come al solito, è al servizio di Tevez e della squadra quando vuole salire. Koulibaly e Albiol devono saper soffrire per contenerne gli impeti.

(1' sts Morata 6 - E' l'opposto di Jorginho: Morata entra e Tevez fa subito gol. Come sentirsi felici. Anche se poi il finale ai rigori cambia gli umori di casa-Juve)

All. Allegri 6 - Alla seconda finale di Supercoppa in carriera, la prima l'ha vinta col Milan nel 2011, si vede raggoiunto al 118' e beffato dopo 18 rigori.



NAPOLI

Rafael 8 - Occhiatacce di rimprovero ai suoi: troppe volte Tevez è lasciato libero di spedirgli "siluri". Fa molto, il portiere. Fin troppo. E il fin troppo è poi nei calci di rigore: 3 li para, uno lo indirizza sopra la traversa. Ed è il trionfo.

Maggio 6 - Vorrebbe spiccare il volo, visto che la partita obbliga il Napoli ad attaccare, subito. Ci prova, non gli riesce. Resta la sua ferma volontà a non mollare. Mai. Nemmeno allungando verso i 120 minuti.

Albiol 5,5 - Più colpa sua o di Koulibaly? E' che quell'erroraccio dopo 5 minuti obbliga la squadra a una partita senza respiro e con l'ansia addosso. Poi rimediata da Higuain e ferma restando una certa sofferenza in zona centrale di difesa. Trafitta poi ancora da Tevez.

Koulibaly 6 - E' giovane, paraltro non giovanissimo, dicono che sarà un portento, intanto però certi suoi errori -come questo di Doha dopo 5 minuti- lasciano senza parole. Però sa riprendersi, non si smarrisce e al 10' del primo supplementare -fra i suoi meriti- salva il gol dell'1-2 (su Vidal)

Ghoulam 6,5 - La corsia sinistra merita un presidio speciale, perché Lichtsteiner gli ruba -spesso- l'idea attaccando lo spazio di competenza.

Lopez 6 - Nel gol di Tevez c'è anche la sua... testa. Nel senso di quel colpo di testa all'indietro che procura il guaio Koulibaly-Albiol e quel che ne segue. Lavorare duro su Pogba o Marchisio o anche Vidal, poi, gli serve per rimediare.

(1' pts Inler 6 - Da lui, Benitez aspetta, o pretende, propellente per il centrocampo e qualcosa, chissà, per qualche idea-gol da lontano.

Gargano 6,5 - Se Benitez, da un po', lo preferisce agli altri del centrocampo, una ragione ci dev'essere. Ed è la sua ordinata diligenza nel fare il lavoro che gli si chiede.

Callejon 5,5 - Da uno come lui, ci si aspetta di più. Fatica a superare la linea della difesa bianconera. E al 9' st quando sbaglia il gol dell'1-1, occasione enorme, c'è da disperarsi.

Hamsik 7 - Libero da marcature strette (è una reciproca libertà concessa fra lui e Pirlo) crea non pochi grattacapi alla difesa della Juventus. Il palo al 16' (pallone deviato da Chiellini), un assolo al 25', altre cose come l'assist per Callejon al 9' st, sprecato dallo spagnolo.

(34' st Mertens 6 - Non ha l'ispirazione di Hamsik, non gli basta la volontà per sopperire alla differenza di qualità)

De Guzman 6,5 - Partita di sostanza, e non solo offensiva. E' nella sua zona (sinistra) che al Napoli riesce di trovare spazi per aggirare la difesa bianconera e non per caso da lì proprio l'olandese spedisce a Higuain il pallone del pareggio.

(1' sts Jorginho 6 - L'ingresso in campo, il gol dell'avversario (Tevez), come benvenuto. Succede, anche se uno si augura non accada mai. Il tempo per riprendersi ce l'ha, e lo sfrutta)

Higuain 8 - Prima una conclusione vicina al gol, poi una parata di Buffon, poi un pallone accarezzato e finito fra palo e traversa: per il Pipita, un'ora da disperarsi per la sfortuma, poi il colpo di testa liberatorio a metà ripresa. Per l'1-1. Da vero leone. E in fondo ai supplementari, una gran parata di Buffon e la zampata del 2-2. Chi parlava della sua crisi?

All. Benitez 7 - La decima Coppa (prima di Doha, sono nove nella sua bacheca) non gli sfugge. Ai rigori e dopo una partita piena di emozioni. Predestinato a conquistare trofei: è il secondo col Napoli. Perché lasciarsi, o pensare di farlo?