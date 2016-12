Lazio, Pioli: "Niente calcoli, vogliamo vincere il derby"

Alla vigilia del match con la Roma , Pioli non vuole sentire parlare di pareggio - per alcuni annunciato -, che garantirebbe alla Lazio la matematica, almeno, del terzo posto : "Vogliamo vincere il derby e finire al massimo questo campionato, è quando ti metti a fare calcoli che vai in difficoltà. Vale una stagione? Sì, è un appuntamento fondamentale e ho fiducia nei miei giocatori. La squadra sta bene, le fatiche di Coppa Italia sono superate".

Il tecnico biancoceleste è pronto per la grande sfida: "Ci siamo preparati benissimo, abbiamo recuperato la delusione di mercoledì sia fisicamente che mentalmente. Siamo concentrati e determinati, pronti a dare il massimo". Nessun timore, dunque, che il k.o. in Coppa Italia possa influire sulla squadra: "L'aver affrontato alla pari la Juve non solo ci dà più consapevolezza, ma era una settimana decisiva e l'abbiamo cominciata bene con la Samp, poi mercoledì avremmo meritato un altro risultato. Come si vince questo derby? Servirà tutto, la miglior partita a livello tecnico, una squadra compatta e presente, serve lo spirito con testa e cuore. Sono sicuro che li metteremo anche domani. Meriterà il secondo posto chi arriverà prima, la classifica dopo 38 giornate non è bugiarda, vogliamo sfruttare la possibilità di tornare al secondo posto".



Contro la Roma, Pioli potrebbe recuperare Biglia: "Sabato ha lavorato con noi, stava abbastanza bene, se oggi (domenica, ndr) confermerà le sensazioni di ieri può essere che parta dall'inizio. Mauri? E' concentrato, attento. Tutti vorrebbero giocare il derby, ho già deciso la formazione e la comunicherò lunedì ai giocatori. Tutte le partite ci hanno insegnato qualcosa, dal derby d'andata possiamo ottenere dei miglioramenti". Saranno della partita, dall'inizio o a gara in corso, anche Djordjevic e Gentiletti: "Potremmo vedere qualsiasi cosa. Djordjevic sta meglio, Gentiletti è uscito bene, si è allenato ed è in buone condizioni. Metteremo in campo la miglior formazione".