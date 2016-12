Lazio, Pioli attacca Garcia: "Non serve accendere gli animi"

Non solo il derby perso e il rischio concreto, dopo una stagione eccezionale, di fallire l'obiettivo Champions. Stefano Pioli, uscito malconcio dallo spareggio per il secondo posto con la Roma, ne ha anche per Rudi Garcia: "Se vogliamo cambiare cultura e mentalità sportiva è bene parlare delle proprie situazioni e della propria squadra. Non serve accendere gli animi solo per fare il capopopolo. Gli stranieri quando vengono da noi imparano in fretta".