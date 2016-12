Lazio, Pioli: "A Napoli possiamo farcela"

23:35 - Stefano Pioli è soddisfatto della prova dei suoi contro il Napoli, ma non nasconde il rammarico per il gol subito in casa. "Il risultato favorisce i nostri avversari, anche se la gara del ritorno è aperta. Sono contento della prestazione, abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara. Possiamo segnare al San Paolo - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Non è il risultato che volevamo, preferivamo non subire gol, ma a Napoli possiamo farcela".

Ai microfoni della Rai, Pioli è già proiettato alla sfida del San Paolo: "Nella situazione dove abbiamo subito il gol, dovevamo stare più attenti - ha aggiunto il tecnico biancoceleste -. Ovvio, il risultato non è dei migliori. Ce la siamo giocata, come era avvenuto in campionato dove un episodio ci penalizzò. Il Napoli è forte, sono anni che lavora per fare bene. Noi siamo all'inizio del nostro percorso e anche in campionato proveremo a fare il massimo, perchè vogliamo tornare in Europa".



Anderson è sempre più decisivo: "Alla base c'è sempre il potenziale del giocatore su cui non si discute: aveva solo bisogno di tempo, ma può ancora crescere tanto".



Per il suo futuro, invece, c'è ancora tempo: "Non mi interessa, ho un accordo con la società, ne parlereremo a fine campionato".