Lazio, Inzaghi: "Vogliamo battere il Bologna e trovare continuità"

"Ci siamo preparati bene, non sarà facile ma vogliamo fare risultato”. Simone Inzaghi ha le idee chiare in vista della gara contro il Bologna : "Dobbiamo provare a dare continuità e a essere convinti dei nostri mezzi". "Ci aspetta un ciclo di tre gare casalinghe molto importante", avvisa Inzaghi, che ritrova Marchetti , ma deve fare i conti con le assenze di Biglia, Bastos, Kishna, Lukaku ("Non recuperano") e Basta ("Lo preserviamo per il Torino").

"Abbiamo tanti calciatori che domani non ci saranno, ma anche il Bologna avrà delle assenze importanti. Troveremo una squadra brava nelle ripartenze - ha sottolineato Inzaghi - . Il Bologna è organizzato e allenato molto bene. Ha disputato in trasferta due ottime gare contro Napoli e Inter".



L'obiettivo della Lazio è fare punti, con l'aspirazione a fare bottino pieno, visto che con una vittoria, i biancocelesti si proietterebbero in zona Champions: "Sarebbe bello ma dobbiamo continuare a lavorare per dare seguito a quanto di buono è stato fatto, dobbiamo mantenere la nostra posizione. La prossima settimana - ha ammonito il tecnico - quando avremo 3 gare in una settimana, dovremo far meglio rispetto a quando le abbiamo avute in occasione del turno infrasettimanale contro il Milan". Insomma per Inzaghi è fondamentale ottenere molti punti nelle cinque gare prima della sosta, che definisce "molto importanti", e non fare passi indietro: "Il salto di qualità doveva esserci prima di Udine, abbiamo vinto meritando ma saremmo allo stesso punto se non dovessimo fare una bella gara. Siamo una tra le squadre più giovani e abbiamo margini di miglioramento".



Lo spauracchio è la stanchezza che molti calciatori reduci dagli impegni con le nazionali potrebbero accusare: "Non sarà facile tornare a far bene dopo la sosta – ammette l'allenatore, che mostra comunque fiducia - Sono felice degli ultimi allenamenti dei miei ragazzi".