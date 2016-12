La Spagna sogna l'en plein europeo: doppio derby in finale?

La Spagna è vicina a un traguardo storico. In Champions League sarà derby di Madrid ( Real contro Atletico il 28 maggio a San Siro, due anni dopo l'ultimo atto di Lisbona ) e nella penisola iberica adesso sognano Siviglia contro Villarreal. Entrambe sono in vantaggio rispettivamente su Liverpool e Shakhtar per volare il 18 maggio al St. Jakob Park di Basilea .

Nella seconda manifestazione continentale nulla è ancora deciso e ovviamente i tifosi iberici sono legittimati a compiere qualsiasi rito scaramantico. Ma la Champions non ha fatto altro che confermare un trend tutto spagnolo per quanto riguarda le coppe europee. Analizzando le singole situazioni in Europa League, il Villarreal dovrà difendere l'1-0 nell'inferno di Anfield: un'impresa possibile, i precedenti (vedi Napoli in questa stagione) sono dalla parte del sottomarino giallo. Il Siviglia, autentico habitué della finale di Europa League, ha pareggiato 2-2 a Donetsk: gli andalusi potrebbero conquistare la loro terza finale consecutiva e provare a superarsi. Il Siviglia ha vinto infatti le edizioni 2006 e 2007 dell'Europa League e le ultime due, nel 2014 e nel 2015. Il sogno di un tris è ora alla portata.