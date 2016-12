La Juventus sogna il Triplete: la Serie A cerca la rivincita

Non c'è due senza tre e il quattro vien da sé. Non è solo lo slogan della Juventus per la vittoria del quarto campionato di fila, ma dopo la conquista della Coppa Italia in casa bianconera si pensa soltanto a una cosa: il Triplete . Allegri vuole fare la storia, entrare nel ristretto cerchio delle squadre in grado di farlo e affiancare l' Inter nella speciale statistica italiana. La compagnia sarebbe di quelle invidiabili.

Innanzitutto bisogna specificare che ci sono diversi Triplete , o Treble per dirla all'inglese. Il più affascinante nonché più difficile è il tris campionato, coppa nazionale e Champions League, divenuto ancora più leggendario con la partecipazione non più solo dei campioni dei rispettivi campionati. Ed è qui che il calcio italiano, tramite la Juventus, vorrebbe prendersi la propria rivincita nel periodo più difficile. Se i bianconeri di Allegri riuscissero nell'impresa battendo il Barcellona, la Serie A supererebbe Premier, Liga e Bundesliga con due rappresentanti in questa speciale classifica di élite, oltretutto nel giro di quei cinque anni (2010-2015) indicati da tutti come il buco nero del nostro calcio. Tra quell'Inter di Mourinho e questa Juventus di Allegri di analogie ce ne sono parecchie, con tutti gli scongiuri del caso autorizzati. Certo con Samuel Eto'o, l'unico giocatore a conquistarne due (Barcellona 2009, Inter 2010), sarebbe più facile.

La compagnia sarebbe di quelle da invidia pura e cruda per i bianconeri. A realizzare la fantastica tripletta, infatti, sono state squadre che in modi diversi hanno fatto la storia. La prima fu il Celtic dei cosiddetti "Lisbon Lions" nel 1967, emulati dall'Ajax di Cruijff nel 1972 con l'Inter battuta in finale come denominatore comune. Sempre dall'Olanda, unico campionato ad avere due squadre col Triplete in bacheca, nel 1988 arrivò l'impresa del PSV di Van Breukelen, Koeman e Gerets.

E' col nuovo millennio che il Triplete è diventata una moda più diffusa, paradossalmente visto l'aumento delle squadre in corsa per la massima competizione europea. Negli ultimi sedici anni infatti ben quattro squadre sono riuscite nell'impresa, con Barcellona (impegnata in Copa del Rey con l'Athletic Club) e Juventus che potenzialmente quest'anno potrebbero allungare la lista. Nel 1999 toccò al Manchester United di Sir Alex Ferguson con la clamorosa rimonta sul Bayern Monaco nei minuti di recupero. Poi il Barcellona nel 2009 e l'Inter un anno più tardi con Samuel Eto'o in attacco, fino al Bayern Monaco di Heynckes nel 2013. Tutti squadroni quest'ultimi che raggiunsero anche il quarto trionfo, quello intercontinentale, fallito invece dal PSV.

Per correttezza, infine, bisogna citare anche il fratello minore del Triplete, quello con l'Europa League. Obiettivo raggiunto dal Porto in due occasioni (2003, 2011), da Goteborg, Galatasaray e CSKA Mosca. Ed ecco una carrellata di tutti i "Triplete" in giro per il mondo.