La Fiorentina: "Non esiste un caso Paulo Sousa"

Paulo Sousa vuole lasciare la Fiorentina? No. Il club viola smentisce seccamente l'ipotesi. Voci da Firenze e dal mercato del Pallone attraverso Twitter. La crisi, all'improvviso. O anche no: è da giorni che se ne parla. Paulo Sousa sta organizzando un trasloco, scrive Paolo Bargiggia sul suo profilo Twitter. Aggiunge: per il Portogallo. Rispondono da Viola News: Sì, fa il trasloco, ma solo per cambiare casa sempre Bagno a Ripoli dove già risiede.

Alle spalle, una settimana di indiscrezioni sul suo malessere da panchina Viola. Da giorni, appunto, si discute su questo tema molto interno alla Fiorentina e ai progetti del club che ha appena festeggiato i suoi 90 anni. Tant'è. Per il sostituto si è fatto il nome di Stefano Pioli.

Fonti vicine alla società hanno confermato la presenza di Paulo Sousa domani sera al Torrino d'Oro, importante manifestazione che consegnerà ad alcune personalità un premio per essersi distinte in vari ambiti come istituzioni, cultura, spettacolo e sport, naturalmente legati alla città di Firenze.