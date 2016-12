Kpmg: Juventus vale 983 milioni, più di Inter e Milan insieme

Manchester United e Real Madrid sono i club calcistici dal valore più alto in Europa, pari a circa 2,9 miliardi di euro ciascuno. In questo ranking - dove a pesare sono profittabilità, popolarità, potenziale sportivo, diritti televisivi e stadio di proprietà - l'Italia è il Paese più rappresentato insieme all'Inghilterra, con ben 7 club. Il valore complessivo delle italiane, pari a 3,069 miliardi di euro, risulta però del 70% più basso rispetto a quello delle inglesi (10,2 miliardi), cinque delle quali rientrano nella top ten.



Il valore complessivo dei sette club di Serie A nelle prime 32 posizioni è superato anche dai cinque della Liga spagnola (6,639 miliardi, con Real e Barcellona entrambe sopra i 2 miliardi) e dai tre della Bundesliga (6,639 miliardi). 'Dopo anni di dominazione del calcio europeo nel decennio dei '90 e all'inizio di questo secolo, i team italiani giocano oggi un ruolo di minor spicco sia in campo che fuori', si legge nel report redatto da Kpmg, che rileva anche come 'l'Internazionale sia stata l'ultimo club italiano a sollevare la Champions League nel 2010, e da allora solo la Juventus sia stata in grado di raggiungere la finale lo scorso anno'.



Passando alla classifica per città, a primeggiare è Manchester, grazie a City e United che assommano un valore pari a 4,525 miliardi di euro. Seguono Londra, con Arsenal, Chelsea e Tottenham che mettono insieme 3,916 miliardi, e Madrid, con Atletico e Real che insieme danno 3,497 miliardi. Con la sola Juventus nella top 32 dei club in virtù dei suoi 983 milioni di valore, Torino si piazza comunque al settimo posto su scala continentale superando Milano, ottava con Inter e Milan che, in tandem, si fermano a quota 944 milioni.