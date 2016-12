Juventus, Marotta: "Matuidi? Il Psg ci ha detto che non è sul mercato"

Ai microfoni di Premium Sport, Beppe Marotta ha chiuso ogni tipo di discorso riguardo all'affare Matuidi: "Lo abbiamo chiesto al Psg e i dirigenti del Psg ci hanno risposto che non era sul mercato. Sono cose che succedono, penso che la trattativa per il francese sia chiusa, ma nel calcio non si sa mai. Kovacic o Sissoko nomi spendibili? La torta l’abbiamo già cucinata bene, se riusciamo a trovare la ciliegina meglio ancora, ma già la torta da sola è gustosa".