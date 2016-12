Juventus, lo Stadium compie cinque anni

Nemmeno il più ottimista dei tifosi poteva pensare che il binomio Juve-Stadium avrebbe regalato così tanti successi. La nuova casa bianconera è diventata sin da subito, da quell'11 settembre 2011 quando l'allora squadra di Conte sconfisse 4-1 il Parma nella prima gara ufficiale nel nuovo impianto, un fortino quasi inespugnabile, da cui sono partiti tutti i grandi successi della recente storia bianconera. Sono 129 le partite giocate dal giorno dell’inaugurazione: 96 in campionato, 18 in Champions League, 11 in Coppa Italia e 4 in Europa League. In tutto 100 vittorie, 24 pareggi e solo 5 sconfitte.



Dai cinque scudetti, alle due Coppe Italia, passando per il record di gare senza sconfitte (47): in questi primi cinque anni, lo J-Stadium è stato il teatro di grandi e incredibili vittorie. Quelle che hanno portato la Juve di Conte prima e Allegri poi nella leggenda del calcio italiano...