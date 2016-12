Juventus-Dinamo, Allegri: "Dybala giocherà nella ripresa"

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Sembra una gara di formalità contro la Dinamo Zagabria, ma le partite vanno vinte sul campo - ha dichiarato a Premium Sport. E' importante chiudere il girone nel migliore dei modi, primi o secondi cambierà poco perché dipenderà dal sorteggio. Per arrivare in fondo devi affrontare le più forti, quindi ora pensiamo alla partita di domani". Dybala tornerà: "Sarà sicuramente in campo, non dall'inizio ma nel secondo tempo. Ci sarà un po' di turnover, devo ancora decidere se Benatia o Sturaro terzino".



- Uno tra Higuain e Mandzukic verrà risparmiato?

Giocheranno entrambi dall'inizio. Dybala sta lavorando bene ma non ha i minuti nelle gambe. Giocherà il secondo tempo o una parte di esso. Marchisio giocherà



- C'è possibilità di vedere un 4-3-3 con Sturaro terzino visti gli acciacchi?

Mandzukic sta bene come tutti gli altri. Se giocassimo quattro a dietro giocherà Sturaro terzino, altrimenti a tre senza Chiellini che non giocherà



- Le urne del sorteggio sono equilibrate o dipenderà da Real-Borussia?

Fa un po' ridere questa situazione. Prima dovevamo arrivare primi a tutti i costi, ora che ci siamo sarebbe meglio arrivare secondi. Tanto cambia poco, dipende tutto dalla pallina del sorteggio. Fortunati il Siviglia se arriva secondo visto che evita Barça, Real e Atletico.



- Riposa qualcun'altro oltre a Chiellini?

Alex Sandro non giocherà così come Khedira. In campo Lemina e Evra



- Che approccio sceglierete contro la Dinamo?

Dovremo essere aggressivi e mettere la partita in discesa il prima possibile per risparmiare energie. Mi aspetto una Dinamo chiusa e fare gol con dieci giocatori schierati non è facile



- Come mai non vincete in casa in Champions?

E' stato un girone strano. Abbiamo vinto in trasferta soffrendo molto e non lo abbiamo fatto in casa dove meritavamo



LE PAROLE DI MARCHISIO

"Abbiamo ottime motivazioni per questa sfida - ha dichiarato a Premium Sport -. Dobbiamo giocare una bella partita perché loro vorranno chiudere l'esperienza europea alla grande. E' presto per parlare degli ottavi, dipenderà dal sorteggio. Nei mesi che ci aspettano dovremo lavorare bene per essere pronti a marzo, la fortuna conta soltanto per evitare infortuni. Sto ritrovando continuità con le partite e con gli allenamenti, sono contento. Derby col Toro? Abbiamo un mese di dicembre importantissimo e dobbiamo restare concentrati fino alla sosta visto che in campionato ci sono inseguitrici affamate. Vogliamo mantenere la testa e vincere la Supercoppa"

- Che mese di dicembre ti aspetti?

E' un mese importante quello di dicembre e contro l'Atalanta abbiamo reagito molto bene. Sia in campionato che in coppa dobbiamo dimostrare tanto e cercare di mantenere o aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.



- Hai nelle gambe la possibilità di giocare ogni tre giorni?

Da quando sono rientrato sto ritrovando continuità in allenamento. Devo lavorare perché reattività e condizione non sono ancora al cento per cento



- Cosa ne pensa delle frasi di Baldissoni sulla squalifica di Strootman?

Ci sono immagini e giudici che decidono, non sta a noi giudicare queste cose. Noi pensiamo ai nostri obiettivi senza pensare agli altri



- Quanto si sente distante dal top della forma?

Appena tornato con la squadra la voglia di tornare mi ha portato a non aver paura di tentare un contrasto. Aumentando i carichi di lavoro ci sono dei periodi di stanchezza maggiori, ma è normale. Ci vuole tempo per lavorarci sopra, ma sono contento di come sta andando



- Preferirebbe un sorteggio morbido agli ottavi?

Noi vogliamo arrivare primi, vincere e chiudere bene il girone. Da qui a marzo vedremo e negli anni abbiamo visto che non esistono partite semplici sulla carta. Conterà molto come ci arriveremo fisicamente



- Dopo Genova avete ritrovato il fuoco delle scorse stagioni?

Sconfitte del genere ti fa porre delle domande. C'è stato un approccio sbagliato che una squadra come la nostra non può permettersi. In settimana abbiamo lavorato bene e abbiamo risposto sul campo. Dopo cinque anni di vittorie cercano sempre di intaccare il gruppo. Non abbiamo perso la fame, vogliamo vincere sempre