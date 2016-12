Juventus, Allegri: "Triplete? Sarebbe bello posticipare la Coppa Italia..."

11:57 - L'impresa di Firenze, con tante assenze importanti, restituisce ad Allegri ancora più consapevolezza della forza della sua Juventus: "Il gruppo ha valori importanti a livello morale e caratteriale - ha commentato -. Ognuno si mette a disposizione degli altri. La squadra sta bene ed è merito dello staff, vincere a Firenze non è mai facile". Sul possibile Triplete: "Le due finali sono vicine, sarebbe bello spostare quella di Coppa Italia".

"Le stagioni si decidono in questo momento - ha continuato Allegri -. I ragazzi stanno bene e per questo dobbiamo ringraziare lo staff. Poi se le squadre come la Fiorentina trovano difficoltà contro di noi, il merito va ai ragazzi che hanno fatte bene sia in difesa che in attacco". Le contestazioni di inizio anno sono ormai acqua passata: "E' normale che i tifosi siano rimasti male dell'addio di Conte perché aveva fatto un grande lavoro. Adesso stiamo facendo bene e pensiamo ancora al campionato prima ancora che al Monaco. Io ho aggiunto solo alcuni miei concetti di calcio secondo la mia visione, ma questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento". Un esempio potrebbe essere l'ottimo Pereyra: "E' cresciuto molto, ma deve fare meglio in zona gol perché ha un'ottima tecnica. Credo possa ancora migliorare molto".

Questo è il nostro gruppo, questa è la #juve che non molla mai. Tanto orgoglio per quello che stiamo costruendo! #FinoAllaFineForzaJuventus

Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 7 Aprile 2015