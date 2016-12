Fiorentina, Montella: "La Juve ha meritato ma certi episodi..."

10:09 - "Sapevano di affrontare una squadra forte fisicamente e tecnicamente. La Juve ha meritato ma è stata anche fortunata negli episodi". Montella ha qualcosa da recriminare dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il riferimento in particolare è al gol annullato a Salah. "La spinta su Padoin non giustificava la caduta, se andavamo in vantaggio sarebbe stato diverso sotto l'aspetto mentale. La Juve è stata cinica, accettiamo il verdetto".

Dispiace per i nostri tifosi che ci hanno incitato fino alla fine, continueremo per loro in campionato e in Europa League - ha proseguito Montella - I miei ragazzi hanno giocato con orgoglio fino alle fine. C'è grande amarezza, ma noi non possiamo rimproverarci niente. Un trofeo sognato e adesso svanito? Dobbiamo mantenere la testa alta, la società ci starà vicino come ha fatto finora. Numericamente a centrocampo li abbiamo sofferti, non siamo stati in grado di sfruttare il palleggio e fisicamente li abbiamo subiti. Il 2-0 nel finale di primo tempo è stato una mazzata, mi dicono che l'azione era nata da un fuorigioco. Il divario con la Juve? Lo dimostra la classifica del campionato", ha concluso il tecnico della Fiorentina.