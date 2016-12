Juve, torna Dybala: in forma con la dieta di Messi

La Juve si prepara a riabbracciare Dybala. Dopo il lungo stop, la Joya bianconera è pronta a tornare a disposizione di Allegri. Per recuperare dall'infortunio muscolare e tornare in forma, ci sono voluti 40 giorni. Fisioterapia, lavoro in palestra e sul campo. Ma non solo. Paulo ha infatti deciso di seguire il consiglio di Messi ed è andato dal suo nutrizionista per curare dettagliatamente anche la sua alimentazione.