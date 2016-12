Juve, Pjaca fuori almeno un mese

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Marko Pjaca per almeno un mese. Come riferisce la Juve attraverso un comunicato, l'attaccante croato "è stato sottoposto a esami strumentali volti a monitorare l'evoluzione della nota lesione al perone sinistro... La prognosi potrà essere meglio definita nelle prossime 2-3 settimane, in ragione dell'evoluzione clinica e delle risultanze degli ulteriori controlli in programma".