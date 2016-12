Juve, Pjaca: "Escluse fratture al perone"

La buona notizia è che non c'è frattura. Per il resto toccherà aspettare qualche tempo e valutare la situazione giorno per giorno. E', in sintesi, la prognosi dell'infortunio di Marco Pjaca, costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale croata dopo una botta. Il giocatore della Juve è stato sottoposto a nuovi accertamenti presso il J|Medical e il primo esito esclude, appunto, "fratture o infrazioni ossee".