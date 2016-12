Juve, Pirlo: "Con la Lazio sarà fondamentale vincere"

17:30 - La carica di Pirlo, la carica di tutta la Juve per la sfida di sabato sera contro la Lazio: "Sarà fondamentale vincere per mantenere il distacco dalle inseguitrici e prepararci al meglio per la partita di Montecarlo". Messaggio chiarissimo quello del fantasista bianconero che non vuole cali di tensione per il rush finale. Poi l'elogio ad Allegri: "Ha portato tranquillità, ha tolto pressione dalle singole partite e questo ci ha dato più sicurezza".

Il centrocampista è rientrato col Monaco dall'infortunio che lo ha costretto a fermarsi per qualche settimana. Suo il lancio per l'azione del rigore: "A fine primo tempo ho detto ad Alvaro, visto che il difensore lo aggrediva sempre, di fare finta di venirmi incontro e poi di andare in profondità, che l'avrei messo davanti alla porta - ha detto Pirlo a Sky -. E' stato bravo Alvaro a muoversi".

Non male per un giocatore al rientro. "All'inizio ho incontrato qualche difficolta' - rivela - perché quando rientri c'è sempre il timore di farsi male. Ora ci vorranno due o tre gare per essere al meglio". Il Monaco si è rivelato avversario più duro del previsto: "Sapevamo che è una squadra organizzata. Dovremo stare attenti perché la qualificazione è ancora tutta da giocare"

PEPE: "CON LA LAZIO UN PEZZO DI SCUDETTO"

"Dobbiamo chiudere il campionato il prima possibile: sabato, con la Lazio, c'è in palio un pezzo di scudetto". Così il centrocampista della Juventus Simone Pepe, che ai microfoni di Jtv ha parlato della prossima sfida con i biancocelesti e del sogno Champions League. "E' un sogno che sta continuando - dice il bianconero -. Eravamo partiti con calma, con molta calma, e' normale che andando avanti il sogno stia prendendo un po' più forma". Ed è "normale che ci crediamo - aggiunge -: arriviamo a giocarci un passaggio in semifinale con il Monaco, per cui la voglia di provare ad arrivare in fondo c'è. Però bisogna mantenere un po' di calma e 'starci' con la testa. Prima dobbiamo pensare alla Lazio, dobbiamo chiudere il prima possibile il campionato".