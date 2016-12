Juve-Napoli, sfida-scudetto da impazzire: che numeri record

Juve-Napoli, a voi. Lo scontro scudetto si avvicina, l'attesa è spasmodica. Gli uomini di Sarri faticano contro il Carpi ma alla fine portano a casa un'altra vittoria - la decima su dodici al San Paolo, solo Sampdoria e Roma sono uscite indenni - e un record che mette anche Maradona alle spalle. E soprattutto sono tre punti che tengono a distanza la rivale al titolo: due i punti di vantaggio da portare al confronto diretto. La firma del successo sugli emiliani è del solito Higuain, che va a segno per la sesta partita di seguito: eguagliato il Pibe de oro nel 1987-88. Continua l'impressionante marcia della Juve, arrivata alla 14.a vittoria di fila (ottava consecutiva in trasferta, mai successo). La striscia è iniziata il 31 ottobre con il derby. L'Inter, che nel 2006-07 arrivò a 17, è nel mirino. Dybala torna al gol e ora i sigilli sono 13: il talento argentino non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare in questo campionato. Un'altra rete pesante per Cuadrado, decisivo anche contro Torino e Fiorentina. Gigi Buffon non prende gol da cinque gare. A differenza del collega Sarri, però, Allegri deve fare i conti con i tanti infortuni. Alla lunga lista si è aggiunto anche Chiellini, che si è fatto male al polpaccio destro. "Sarà dura recuperarlo - ha detto il tecnico bianconero a fine gara - Come fermeremo Higuan? Abbiamo giocatori importanti anche noi".