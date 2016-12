Juve-Napoli, che duelli: la sfida al setaccio

Ma andiamo per ordine, iniziando dai portieri. Col Frosinone Buffon ha raggiunto i 476 minuti di imbattibilità, in pratica cinque partite senza subire gol. Un bell'ostacolo per gli attaccanti azzurri, che si troveranno di fronte il numero uno della nazionale in grande spolvero. Dall'altra parte anche Reina non scherza, ma il suo score è decisamente inferiore rispetto a quello di Gigi. Lo spagnolo infatti non prende gol solo da due gare e raramente il Napoli esce dal campo senza subire reti. Il bunker Buffon, dunque, potrebbe fare la differenza.



Restando sempre nel reparto arretrato, l'altra sfida a distanza se la giocano Barzagli da una parte e Koulibaly dall'altra. Il baluardo bianconero è una certezza, ha esperienza da vendere e dalle sue parti è sempre dura passare. E infatti, non a caso, la Juve ha la miglior difesa del campionato. Nelle fila azzurre invece il senegalese questa stagione ha fatto il salto di qualità e Sarri può contare sulla sua fisicità per affrontare qualsiasi avversario. Morata e Dybala avvertiti.



In mezzo al campo un altro duello interessante sarà quello tra Pogba e Hamsik. Il francesino quando vede le maglie del Napoli si accende e i tre gol segnati agli azzurri (tutti bellissimi) sono la testimonianza concreta delle qualità del gioiellino bianconero. D'altro canto anche lo slovacco è in un ottimo stato di forma. Con Sarri ha ritrovato fiducia, posizione in campo e ha ripreso anche a segnare con continuità. Una bella sfida nella sfida, che potrebbe rompere gli equilibri e decidere il big match.



Ma è in attacco che Juve-Napoli riserva forse il duello più affascinante. Da una parte c'è Higuain, 24 gol in 24 giornate. Un rendimento stratosferico non solo da una punto di vista realizzativo, ma anche caratteriale. Il Pipita è il leader di questo gruppo, un vero trascinatore che in certi ambienti ha scomodato anche il mito di Maradona. Dall'altra parte c'è invece Dybala, 13 gol in campionato e tanta voglia di crescere e diventare una bandiera bianconera. La Juve ha scommesso su di lui dopo l'addio a Tevez e la "Joya" ha ripagato tutto con gli interessi. Nella rincorsa della Juve al primo posto, i suoi gol sono stati fondamentali. Dopo un avvio in sordina, è diventato infatti uno dei punti fermi di Allegri. Buffon, Reina, Barzagli, Koulibaly, Pogba, Hamsik, Higuain e Dybala. Sono loro gli uomini copertina di questa sfida.