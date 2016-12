Juve, Marotta dice no a Guardiola: "Gli piace Bonucci? Da qui non si muove"

La Juve non cede i suoi prezzi pregiati: tradotto - questo il Marotta-pensiero - le grandi d'Europa possono pure provarci ma da Torino a giugno non si muoverà nessuno. O meglio, non si muoveranno Allegri e Bonucci. Innanzitutto. Ecco infatti il direttore generale bianconero ai microfoni di Premium Sport: “Il futuro di Allegri? Capisco la vostra curiosità ma non esiste alcun un problema Allegri, non esiste un problema allenatore: ha un contratto, non ci sono i presupposti per pensare in maniera diversa. Mercato estivo già programmato? Noi riteniamo che questo gruppo nel corso degli anni sia sempre migliorato e riteniamo che quest'anno ci sia la miglior rosa della gestione Agnelli. Però gli anni passano, ci sono giocatori in scadenza e noi vogliamo fare sempre meglio".



"L'appeal della Juve è aumentato, prima avevamo difficoltà a prendere grandi giocatori, ora invece è più semplice arrivarci perché siamo tornati a vincere come è nella storia di questa società. Gli apprezzamenti di Guardiola verso Bonucci preludio per una trattativa? Non ci preoccupano le voci. Siamo molti orgogliosi quando grandi allenatori parlano bene dei nostri giocatori. La Juve però non vende i suoi giocatori a meno che non lo chiedano loro, ma non è il caso di Bonucci. Ha rinnovato il contratto ed è felice di rimanere qua. "