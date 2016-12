Juve, Evra già al lavoro: "Sudo come un pazzo per vincere la Champions"

"Ragazzi, sto qua e mi sto ammazzando perchè l'anno prossimo voglio vincere la Champions con la Juve e lo sapete che lo faremo perchè io sto sudando come un pazzo per questo obiettivo. Forza Juve, vi amo tutti". E' a dir poco carichissimo Patrice Evra, che si è già messo al lavoro in vista della nuova stagione e dalla sua pagina Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi juventini.

