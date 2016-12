Juve cannibale, ora manca solo la Champions

A questo punto è sempre più difficile trovare aggettivi per descrivere questa Juve. Gli uomini di Allegri sanno solo vincere e quando ci riesci in una serata abbastanza opaca il gusto è ancora più dolce. Ha vinto la squadra migliore, non quella che ha giocato meglio. Sì, perché in una notte in cui il primo tiro in porta arriva solo al minuto 69, ad Allegri non è restato che pescare dal cilindro il solito coniglio. Come l'anno scorso contro la Lazio con le medesime sembianze di Alvaro Morata.



Stagione non facile quella dell'attaccante spagnolo, scalzato nelle gerarchie dalla coppia Dybala-Mandzukic, il cui futuro è ancora un grosso punto interrogativo. Al momento, però, lo scenario più probabile è l'addio a Torino, perché il Real ha già deciso di avvalersi della recompra: Marotta si incontrerà dopo la finale di Champions con i merengues e metterà sul piatto 20-25 milioni. Se a Madrid non cambieranno posizione, scatterà l'asta, una corsa ai servigi di Morata che vede in testa l'Arsenal, pronto a convincere il ragazzo con un assegno da 10 milioni di euro all'anno e gli spagnoli con 50 milioni.



Buffon e compagni daranno l'assalto alla Champions, grande obiettivo del 2016-2017, probabilmente senza il giustiziere del Milan. Allegri dovrà ripartire dalla doppia sfida contro il Bayern, dove la Juve ha sfiorato l'impresa, giocando alla pari con i fenomenali tedeschi. Per la Coppa con le grandi orecchie manca un ulteriore salto di qualità in personalità e un attaccante di fama e rendimento mondiali. Cavani è sempre il grande obiettivo, ma l'addio di Ibra al Psg potrebbe convincerlo a restare. Per l'uruguayano servono 35-40 milioni. Le alternative non mancano, ma Lukaku e Sanchez costano davvero molto. Marotta non può sperperare il tesoretto solo per l'attaccante, perché Allegri ha chiesto il trequartista (piace Isco) e sogna Pjanic: un sogno che diventerà realtà versando alla Roma la clausola di 38 milioni di euro. Un centrocampo senza eguali al mondo per azzannare la Coppa più prestigiosa.