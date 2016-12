13 settembre 2016 20:03 Juve, Allegri: "Vogliamo vincere la Champions" Il tecnico alla vigilia del match col Siviglia: "La prima partita è la più importante. Siamo allestiti per arrivare in fondo"

Vigilia speciale per la Juve, che domani contro il Siviglia comincerà un nuovo cammino in Champions con grandi ambizioni: "La prima partita è la più importante e contro gli spagnoli sarà difficile - dice Allegri in conferenza stampa -. Noi favoriti nel torneo? E' eccessivo, però vogliamo vincere la Champions. La Juve è una squadra allestita per arrivare in fondo". Sulla formazione: "Giocherà Evra, ho solo un dubbio a centrocampo".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZASu Evra.

"Parte titolare domani, ho solo un dubbio a centrocampo".



Che Siviglia si aspetta?

"Bisogna sapere che la prima partita di Champions è la più importante perché si mettono le basi del passaggio del turno, che è il primo obiettivo della stagione. La Juve deve puntare sempre al massimo risultato, quindi è normale che vogliamo vincere. E' una partita difficile, quest'anno difendono attaccando, è una squadra spregiudicata, dobbiamo usare la testa e sapere che l'unico obiettivo è portare a casa la Champions".



La Juve è ai livelli delle squadre più forti?

"Dobbiamo innanzitutto passare il turno e sistemare il campionato. Poi bisogna arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Affrontiamo una cosa alla volta. Ci vuole calma ed equilibrio".



In cosa è diversa questa squadra da quella di 2 anni fa?

"Dire che siamo favoriti è eccessivo. La Juve è una squadra allestita per arrivare in fondo. Ci sono stati tanti cambiamenti, ora siamo ai lavori in corso".



Cosa c'è da migliorare?

"Tutti devono migliorare e lavorare per migliorare. Higuain? Non c'è solo lui, abbiamo anche Dybala, Mandzukic e Pjaca. Mandzukic è un valore aggiunto per noi perché non scordiamoci che ha vinto la Champions".



Si avverte la pressione?

"Quando si arriva alla Juve la pressione c'è sempre. Si gioca per vincere, senza farsi prendere dalle ansie né nei momenti positivi, né in quelli negativi. Ci vuole molto equilibrio nel calcio, sappiamo che incontreremo difficoltà domani e nella stagione. Non dobbiamo farci trascinare dall'euforia che c'è all'esterno dello spogliatoio".



E' una Juve più europea?

"Ve lo dirò alla fine della Champions. Quello che conta sono i risultati. Noi ora abbiamo consapevolezza. L'obiettivo principale è il campionato, in Champions ci giocheremo fino alla fine le nostre chance".



A centrocampo il dubbio riguarda Asamoah e Pjanic?

"Devo valutare, può darsi che giochino entrambi insieme o che giochi solo uno dei due".

LE PAROLE DI ALLEGRI A PREMIUM SPORTAllegri non si nasconde sull'obiettivo: "L'ambizione è arrivare in fondo alla Champions League e vincerla". Domani si parte con il Siviglia: "E' la prima partita ed è la più importante. Serve equilibrio, conquistiamo i 3 punti. Ci vorrà tempo, non è molto che siamo tutti insieme. La voglia conta più delle giocate".

LE PAROLE DI BUFFON IN CONFERENZASul ruolo del capitano alla vigilia di una competizione così importante.

"E' il ruolo che ha qualsiasi tipo di calciatore. Non c'è bisogno di insegnare a qualcuno l'approccio a determinate gare. La Juve in quanto a esperienza nella rosa ne ha molta, per cui il ruolo sarà solo quello di parare il meglio possibile".



Il sogno è più vicino?

"Il sogno non è mio, è della Juve. Perché alla fine la Juve non vince questa coppa da quando ho cominciato io a giocare. Quest'anno la affrontiamo con una consapevolezza diversa, figlia della finale di due anni fa e degli ottavi dell'anno scorso, che hanno detto che la Juve già l'anno scorso era a una grande livello di competitività. Quest'anno secondo me siamo migliorati ulteriormente. Vincere o non vincere dipende anche dall'episodio. Sicuramente abbiamo entusiasmo e voglia, però non cominciamo pensando di essere favoriti".



Sull'entusiasmo intorno alla Juve.

"E' il risultato degli ultimi due anni di Champions, sommato alla campagna acquisti di quest'anno. Ma con la massima onestà, sappiamo che per ripetere un cammino importante ci vogliono i piedi saldi a terra e tanta umiltà".



Sulla possibilità di alzare la Champions.

"Sarei talmente contento per noi, per tutti quelli che hanno sposato questo progetto da tanto tempo. Anche se non dovessi essere io, sarei felice ugualmente".



L'esperienza quanta differenza fa in Champions?

"E' importante soprattuttto nelle prime gare, perché sono scariche di adrenalina che tu hai già vissuto e quindi sai già a cosa vai incontro e sai già come dominare l'ansia, le emozioni. La spensieratezza del ragazzo giovane secondo me può essere utile a torneo iniziato".



Ti sei scocciato di perdere per episodi?

"No, perché alla fine penso che se è andata così è perché ce lo siamo meritati. Mi sono scocciato di essere così modesto, devo cercare di fare di più. Perché quello che ho fatto fino a oggi non è bastato e penso che i margini di migliramento ci siano fino all'ultimo giorno di carriera, penso che si possa ambire di migliorare come squadra e individualmente".