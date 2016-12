Juve, Allegri: "Sono molto dispiaciuto per i ragazzi"

00:04 - C'è una comprensibile amarezza nelle parole di Allegri, che a Doha perde il primo trofeo stagionale contro il Napoli: "La squadra ha fatto quello che doveva fare, abbiamo giocato bene a parte l'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo preso gol proprio all'ultimo istante, sono molto dispiaciuto soprattutto per i ragazzi". Il tecnico guarda avanti: "La stagione finora ci ha dato il primo posto e gli ottavi di Champions League, pensiamo a questo".

Il tecnico bianconero analizza così l'andamento della partita: "E' stata una gara tra squadre che giocano a viso aperto, abbiamo avuto le occasioni, poi abbiamo preso un gol su una palla persa e perso alla lotteria dei rigori. Dopo un'ora abbiamo ripreso a giocare e abbiamo rialzato il ritmo. La squadra ha fatto quello che doveva fare". Sul cambio di Pirlo: "Eravamo in difficoltà, ci voleva più copertura. Dispiace per i ragazzi che hanno fatto bene".

BUFFON: "ADESSO AVREMO ANCORA PIU' RABBIA"

Tre rigori parati da Buffon non sono bastati alla Juve per aggiudicarsi la Supercoppa. "Dispiace perché abbiamo avuto tre match point per vincere in maniera netta - dice il capitano bianconero dopo la gara -. Uno nei supplementari e due ai rigori e non ci siamo riusciti. Merito e complimenti al Napoli, che è riuscito a fare questa impresa. E' un'impresa non perché ha battuto la Juve ma perché era difficile farlo viste le condizioni in cui si era messa la partita".



Il portiere bianconero si rammarica per come è arrivata la sconfitta: "Quando vai in vantaggio pensi più a coprirti e difendere, però nonostante questo non siamo stati attenti fino in fondo perché il gol del 2-2 è un gol che non si può subire se si vuole vincere. Questo k.o. ai rigori ci darà molta più cattiveria e rabbia nel caso in cui dovesse presentarsi di nuovo una situazione simile".



Buffon traccia poi un primo bilancio e risponde con ironia a Garcia: "Aspettiamo che finisca la stagione per dare un voto, ma l'anno solare è stato molto positivo, con tantissime soddisfazioni. Garcia ha detto ancora che vinceranno lo scudetto? Allora speriamo di arrivare almeno secondi...".