Juve, Allegri: "Era importante vincere. Futuro? Poi vedremo..."

Il tecnico analizza così la partita: "I ragazzi hanno fatto bene soprattutto nel primo tempo. Venivamo dalla gara di Champions che ci ha creato delle difficoltà e dove abbiamo speso molte energie. Dovevamo far girare di più la palla ma l'importante erano i tre punti e devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo battuto una squadra tosta come l'Inter, che lotterà fino alla fine per il terzo posto. Non dobbiamo mollare niente, a partire dalla gara di mercoledì a Milano: vogliamo andare in finale di Coppa Italia". Nessun commento sull'episodio costato all'Inter il calcio di rigore: "Fallo di Morata prima del rigore? Non ho mai parlato degli arbitri, giudicate voi. Come noi guardiamo i nostri video anche gli arbitri guarderanno i loro per capire dove hanno sbagliato. Rocchi ha arbitrato molto bene in un campo difficile e veloce".



Allegri prova a tenere un profilo basso per quanto riguarda lo scudetto: "Domani chi tifo tra Fiorentina e Napoli? Io volevo solo la nostra vittoria per rimanere in testa. Adesso ci restano solo due scontri diretti contro Fiorentina e Milan: mancano 11 partite, dobbiamo fare più vittorie possibili. La cura che ha trasformato Hernanes? Non faccio il dottore quindi non ho curato nessuno. E' un giocatore che può giocare in mezzo, usa benissimo il destro e il sinistro e ha dei colpi geniali ma può ancora migliorare. Anche all'inizio della stagione ha fatto delle buone partite, ma purtroppo quando i risultati non arrivano tutti fanno fatica. Il mio futuro? Con Marotta ci parlo tutti i giorni, ho un ottimo rapporto con la società. Bisognerà decidere il futuro e poi dopo si vedrà. Io sto benissimo alla Juventus, è normale fare questo gioco sulla mia permanenza a Torino ma noi siamo concentrati su questa stagione dove siamo ancora in corsa su tre fronti".