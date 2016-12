Juve, Allegri: "Crediamo nel passaggio del turno"

Max Allegri prova a ripartire dalla Juve del secondo tempo per pensare di fare l'impresa a Monaco. "La squadra ha fatto una bella partita , dobbiamo ripartire dalla ripresa, ma rivedere il primo tempo. Nel secondo siamo stati più spregiudicati e siamo stati premiati: per passare il turno bisogna vincere una partita, non l'abbiamo fatto in casa, dovremo farlo a Monaco. Credere nella qualificazione? Ci crediamo perché è normale farlo", ha detto.

"Dobbiamo avere molta più consapevolezza nei nostri mezzi, soprattutto in dietro: in Europa devi per forza difenderti uno contro uno ma noi abbiamo dei difensori all'altezza che possono reggere il confronto", ha aggiunto. Sui cambi: "Khedira rientrava da un infortunio e aveva calato il ritmo, Sturaro poteva darci vivacità e poi avevamo bisogno dei suoi inserimenti. Ha fatto bene, così come sono entrati con il giusto spirito sia Morata che Hernanes, che negli ultimi tempi era stato criticato. In questi ultimi mesi tutti ci saranno utili". Prima del ritorno la Juve avrà altro a cui pensare."Sappiamo che è un ottavo difficile ma prima della gara di ritorno dovremo pensare al campionato e alla Coppa Italia. Questo pareggio ci darà molta fiducia per il finale di stagione", ha concluso.