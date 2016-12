Italia, Ventura non convoca Balotelli

Niente da fare per il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. Giampiero Ventura, che lo aveva pre-convocato, ha infatti deciso di escluderlo dalla lista per gli impegni dell'Italia contro Spagna e Macedonia. Fuori anche Zaza. Il ct azzurro ha convocato 26 giocatori richiamando in azzurro Criscito, Darmian e Perin, oltre a Nicola Sansone. Per il resto confermato il gruppo delle prime partite con Ventura in panchina. Domenica il raduno a Coverciano.