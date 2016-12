Italia-Spagna: Ventura prova il 3-5-2 con De Rossi in regia

Giampiero Ventura vuole certezze nell'importante sfida di Torino contro la Spagna e per questo a Coverciano ha provato il più collaudato 3-5-2. L'Italia schiererà Barzagli e Bonucci in difesa davanti a Buffon, con Romagnoli al posto dello squalificato Chiellini, in cabina di regia è stato provato De Rossi preferito all'acciaccato Verratti. La coppia d'attacco sarà Pellè-Eder , con Immobile e Belotti pronti a subentrare nella ripresa.

Il commissario tecnico ha testato la sua rosa sul campo dopo la consueta sessione video per studiare meglio l'avversario e un po' di palestra. In difesa dunque il milanista, che ha smaltito la botta che gli ha fatto saltare la sfida col Sassuolo, dovrebbe affiancare la collaudata coppia Bonucci-Barzagli vista la squalifica di Chiellini.



A Coverciano ha parlato Donnarumma del suo legame con Buffon di cui è considerato l'erede: "Ho un bellissimo rapporto con lui e in queste prime convocazioni mi ha dato tanto. Seguo ogni suo movimento in allenamento perché voglio imparare tutto da lui". Il portiere del futuro: "Non so se sono un predestinato, io cerco di lavorare e di impegnarmi al massimo e con umiltà, perché questo è ciò che mi hanno insegnato i miei genitori". E sul futuro: "Io penso al Milan e fare il meglio possibile, poi si vedrà".