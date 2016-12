Italia, Buffon: "Non dobbiamo smettere di sognare"

Gigi Buffon sprona l'Italia in vista degli Europei. Vietato piangersi addosso, parola di capitano: "Abbiamo assenze importanti , ma lo spirito non ci manca. Iniziamo a fari spenti, in sette partite si possono stravolgere tutti gli equilibri". Il sogno di arrivare fino in fondo insomma c'è: "Dobbiamo essere cauti, ma non dobbiamo smettere di sognare ", ha detto il portiere della Nazionale.

Le assenze però peseranno nell'economia della squadra: "Mai come questo in caso dovremmo diventare squadra subito. Se ci riusciremo, in maniera efficace, ci sarà tempo e spazio per far emergere le qualità dei singoli. La bella annata con la Juve servirà a trasmettere energie e positività ai compagni di nazionale".



L'Italia non è certo tra le favorite, ma Buffon non ha paura: "L'importante è non iniziare il torneo già battuti, dimessi. Ripeto, è un torneo corto, in 7 partite può succedere di tutto. Se si trova il giusto equilibrio si può arrivare lontano". Belgio, Svezia e Irlanda saranno le avversarie del girone, ma le sfide con più fascino sono altre: "Oltre a Italia-Germania anche quella con la Francia è una rivalità importante. Con loro abbiamo ricordi straordinari, quando incontri la Francia vuol dire che sei avanti".