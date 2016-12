Italia, Bonucci: "Spagna favorita, vorranno riscattarsi"

Bonucci commenta così il possible ritorno di Balotelli in azzurro: "Le porte della Nazionale sono aperte. Mario con le due dichiarazioni ha dimostrato di cominciare a pensare da adulto. Quello che ha detto, ai miei occhi, è segno di una grandissima maturazione e dimostra che l'umiltà in fondo fa parte di Balotelli e credo che debba metterla in campo sia nel club sia in Nazionale". A Nizza, Mario sta vivendo un grande momento e in questo modo "sarà un valore aggiunto. Il Balotelli delle 'Balotellate' non serve né a lui né agli altri, è un consiglio che mi sento di dargli. Lui ha qualità infinite ma fino ad oggi gli è mancata la consapevolezza che - assumendo alcuni valori come umiltà e il mettersi a disposizione - possono veramente portarlo in alto e riportarlo ad essere una pedina importante per questo gruppo".



Giovedì la Nazionale affronterà la Spagna allo Juventus Stadium: "Entrare in quello stadio è un'emozione particolare, lo sento mio, mi trasmette un'energia diversa rispetto agli altri - spiega Bonucci -. Noi dovremo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto in Israele. Non sarà una partita decisiva, ma importantissima per testare le nostre qualità ed evitare che il cammino verso il Mondiale si complichi. Morata? Incontrare Alvaro sarà bello, nel giro di un paio di anni diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo. Sarà difficile da marcare, ma ci metterò tutto me stesso così come tutta la squadra darà tutto per fronteggiare una Spagna che arriverà a Torino con la giusta dose di presunzione, ma anche con la giusta dose di umiltà".



Si parla anche delle differenze tra Conte e Ventura: "Conte è più meticoloso e motivatore, ma nel modo di fare calcio sono simili, entrambi preparano quasi tutte le partite sui difetti delle squadre avversarie". Contro la Spagna, visto che Chiellini sarà squalificato, potrebbe toccare a Romagnoli: "Alessio insieme a Rugani sarà il fiore all'occhiello della Nazionale del futuro, qualora dovesse scendere in campo saprà cogliere da solo i movimenti e le migliori giocate da fare".



Il difensore si commuove quando parla del difficile periodo attraversato a livello personale: "Quello che ho passato negli ultimi due mesi mi ha dato grande forza, ringrazio mio figlio e mia moglie, sono stati momenti duri ma abbiamo lottato insieme. Ci sono momenti nella vita che ti fanno crescere e ti fanno vedere la reale importanza delle cose. Ci sono cose più importanti di un passaggio sbagliato. Quando stai bene con la testa e con il cuore puoi affrontare ogni cosa".