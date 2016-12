Italia-Albania si gioca regolarmente a Genova

22:55 - Ora è ufficiale: l'amichevole fra Italia e Albania si giocherà regolarmente allo stadio Ferraris di Genova martedì sera alle 20.45. Il maltempo, che aveva messo in ginocchio il capoluogo ligure nella giornata di sabato, non sembra destare particolari preoccupazioni per l'inizio della prossima settimana. La sfida con la nazionale di De Biasi, quindi, non cambierà sede. L'incasso, inoltre, sarà destinato dalla Figc all'emergenza alluvione.

Le riserve sono state sciolte in mattinata dalla Prefettura. "Abbiamo sentito il sindaco e il prefetto di Genova, ci siamo detti disponibili a ritirare la partita se fossimo stati d'intralcio, ma la risposta è stata che martedì Italia-Albania si gioca,la situazione per ora è questa", ha detto il dg della Figc, Michele Uva. Intanto, però, il viaggio della nazionale albanese da Milano, dove è atterrata sabato per problemi all'aeroporto di Genova causati dal maltempo, si è rivelato più complicato del previsto. La squadra, in ritiro a Santa Margherita Ligure, si sarebbe dovuta allenare per due giorni, ma, a causa dell'Allerta 2, il campo di allenamento e tutti gli impianti sportivi della zona del Tigullio sono chiusi.